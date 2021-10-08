Нацполиция расследует нарушения при подписании договора на строительство моста в Запорожье за 12 миллиардов

Октябрьский районный суд Запорожья продлил до 30 сентября 2022 года срок досудебного расследования в уголовном производстве, связанном со строительством моста через Днепр стоимостью 11,92 млрд грн.

Об этом свидетельствует постановление суда от 27 сентября, пишут Наші гроші.

Речь идет об уголовном производстве от 31 марта 2021 года, которое начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В марте 2020 года по результатам торгов Служба автомобильных дорог в Запорожской области и "Онур" заключили договор о строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье" (автомобильная дорога Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь "Подъезд к о. Хортица (автотранспортная магистраль через р. Днепр в г. Запорожье) (I очередь строительства)) стоимостью 11,92 млрд грн.

Согласно материалам суда, в ходе расследования правоохранители установили, что в договор были внесены расходы на разборку временных зданий и сооружений, а также стоимость ресурсов от разборки (демонтажа). Однако следствие выяснило, что такие работы уже были предусмотрены ранее, за что подрядчики и субподрядчики получали бюджетные средства.

Следователи вместе с заместителем начальника по развитию САД в Запорожской области осмотрели строительную площадку сооружения №3 автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье Хортицкого района, в частности конструкции под арочной эстакадой.

Кроме того, были проведены негласные следственные (розыскные) действия – получена информация с транспортных телекоммуникационных сетей.

В качестве свидетеля допрошен бывший заместитель начальника САД по развитию дорог, который рассказал о выполненных работах по монтажу на сооружении №3 "Мостового перехода через реку Старый Днепр" "СДС", что предусмотрено условиями договора №301АМ-20.

Следователи также допросили юристконсульта САД в Запорожской области, которая, ссылаясь на компетенцию отдела развития дорог, не предоставила показаний, имеющих существенное значение для досудебного расследования.

В результате следствие просило продлить срок досудебного расследования по делу, а суд эту просьбу удовлетворил.

Как сообщалось, турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,92 млрд грн. Контракт на строительство моста "Укравтодор" и Onur Taahhut подписали 3 марта 2020 года.

В декабре 2020 года было открыто движение по части нового Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр (Балковый мост). Строительство продолжения моста в Кривой бухте находится на стадии сбора металлоконструкций.

Согласно проекту строительства, мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.