Германия закроет въезд для невакцинированных туристов из Украины

Германия с 10 октября закроет свои границы для туристов из Украины, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Информация об этом опубликована на сайте МВД Германии, передает avianews.com.

Это связано с тем, что немецкие власти исключили Украину из списка безопасных стран из-за значительного роста числа заболевших COVID-19. Только за 7 октября в Украине зафиксировали 16,4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

По новым правилам из Украины в Германию смогут поехать с любой целью только те люди, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Проходить карантин и сдавать тесты при этом не нужно.

Германия признает не все типы вакцин. Список одобренных опубликован на сайте Института Пауля Эрлиха. Сейчас в него входят только четыре вакцины. Среди нет китайского препарата CoronaVac, который часто применяется в Украине.

С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 полных дней. Если вы сделали последнюю прививку 1 октября (нулевой день), сертификат для въезда в Германию начинает полноценно действовать 16 октября.

Сертификат о вакцинации не нужен детям до 12 лет, если они едут с взрослым, который получил весь курс прививок от коронавируса.

Германия признает документы в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Если это бумажный документ, то его нужно предъявить в оригинале. Фотографию бумажного документа нельзя показать с экрана мобильного телефона в качестве доказательства, отмечается на сайте Минздрава Германии.

Поскольку Украина внесена в список стран высокого риска, перед поездкой в Германию необходимо зарегистрироваться на сайте einreiseanmeldung.de. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста.

После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилету в Германию.

Туристическая страховка для посещения Германии стоит 190 грн на одну неделю. Страховой полис можно заказать через интернет и получить на электронную почту. Затем его можно сохранить на мобильный телефон или распечатать и взять с собой в дорогу.