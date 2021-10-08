Wizz Air запустил прямые рейсы из Одессы в столицу ОАЭ

Дочерняя авиакомпания венгерского лоукостера Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi – 7 октября выполнила первый рейс из столицы ОАЭ Абу-Даби в Одессу.

Авиаперевозчик будет летать по новому маршруту один раз в неделю по четвергам, с 19 декабря в расписание внесен второй еженедельный рейс по воскресеньям, передает отраслевое издание avianews.com.

Полеты между Одессой и Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi будет выполнять на новых самолетах Airbus A321neo, которые рассчитаны на перевозку 239 пассажиров.

По словам коммерческого директора аэропорта "Одесса" Вячеслава Чеглатонева, рейс в Абу-Даби входил в топ-пожеланий пассажиров. По его словам, это 11-е новое направление в этом году и 38-е направление в целом на карте аэропорта Одесса.

Как сообщалось, согласно первоначальным планам, Wizz Air планировал начать полеты из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов, объясняя это низким спросом.

3 июля Wizz Air Abu Dhabi открыл регулярные рейсы по первому маршруту в Украину Абу-Даби-Киев (аэропорт "Борисполь").