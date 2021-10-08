Индия возобновит выдачу туристических виз иностранцам после полуторагодового перерыва

Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам после полуторагодового перерыва, для получения такой визы туристы должны прилететь на чартерном рейсе.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства страны, передает Интерфакс-Украина.

Планируется, что с 15 ноября туристические визы смогут получить и туристы, прилетающие на регулярных рейсах.

В сообщении уточняется, введение туристических виз стало следующим шагом после того, как на протяжении последних месяцев была разрешена выдача деловых, дипломатических и студенческих виз.

"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ожидается, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно.

В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов.