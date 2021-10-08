Сжиженный газ дорожает в опте растет вслед за котировками и спросом

Средняя стоимость сжиженного газа (СУГ) в Украине в течении недели с 1 по 8 октября выросла на 1 090 грн/т и к концу недели и составила 31 240 грн/т.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Основным фактором роста цен на СУГ остается высокий спрос на нефтепродукты из-за дороговизны природного газа.

Наполнение рынка, по оценке трейдеров, на сегодня сбалансировано, при этом часть трейдеров отметили возникновение локальных напряженностей в восточных и центральных частях Украины.

"Ресурс на подходе, но из-за некорректной работы украинской и российской железной дороги в некоторых регионах возникают задержки поставок. Донецкая железная дорога имеет наибольшие проблемы, в частности, из-за нехватки ДТ", - сообщил один из трейдеров восточной части Украины.

Трейдеры отмечают начало сезонного снижения проливов автогаза, чему также способствует высокая цена на стеле. При этом практически все участники рынка отметили большой рост потребления со стороны зерносушек других промышленных предприятий.

"В день могут взять до трех машин и уже заказывают большие объемы на следующий месяц с предоплатой", - отметил трейдер.

Практически все трейдеры ожидают дальнейшего роста цен, чему также способствует высокий спрос на СУГ ввиду его выгодной стоимости для промышленности.