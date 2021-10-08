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Сжиженный газ дорожает в опте растет вслед за котировками и спросом

Сжиженный газ дорожает в опте растет вслед за котировками и спросом

Средняя стоимость сжиженного газа (СУГ) в Украине в течении недели с 1 по 8 октября выросла на 1 090 грн/т и к концу недели и составила 31 240 грн/т.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Основным фактором роста цен на СУГ остается высокий спрос на нефтепродукты из-за дороговизны природного газа.

Наполнение рынка, по оценке трейдеров, на сегодня сбалансировано, при этом часть трейдеров отметили возникновение локальных напряженностей в восточных и центральных частях Украины.

"Ресурс на подходе, но из-за некорректной работы украинской и российской железной дороги в некоторых регионах возникают задержки поставок. Донецкая железная дорога имеет наибольшие проблемы, в частности, из-за нехватки ДТ", - сообщил один из трейдеров восточной части Украины.

Трейдеры отмечают начало сезонного снижения проливов автогаза, чему также способствует высокая цена на стеле. При этом практически все участники рынка отметили большой рост потребления со стороны зерносушек других промышленных предприятий.

"В день могут взять до трех машин и уже заказывают большие объемы на следующий месяц с предоплатой", - отметил трейдер.

Практически все трейдеры ожидают дальнейшего роста цен, чему также способствует высокий спрос на СУГ ввиду его выгодной стоимости для промышленности.

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Джерело:  enkorr


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Я даже и не знал что сейчас такая тенденция наблюдается по сжиженному газу
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30.06.2023 16:21 Відповісти
Ну это уже идет как следствие всех других процессов которые происходят в промышленной сфере. Всё очевидно и вполне прогнозируемо. Я сейчас вот читаю интересную статью о том что такое https://ukravtonomgaz.ua/ru/blog/gazosnabzhenie-predpriyatiya газификация предприятия и как его реализуют на практике. Много газификация может выполнить и теперь понятно, почему интерес к подобному топливу растет
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05.07.2023 10:19 Відповісти

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