Tesla перенесет свою штаб-квартиру из Кремниевой долины

Американская компания по производству электромобилей Tesla переместит свою штаб-квартиру из штата Калифорния в Техас, где строится новый завод автопроизводителя.

Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск на ежегодном собрании акционеров, передает Deutsche Welle.

Офис Tesla переедет из города Пало-Альто в Кремниевой долине в техасский Остин. По словам Маска, стоимость жизни в Калифорнии является высокой для рабочих компании.

"Мы продолжим расширять нашу деятельность в Калифорнии", - заявил Маск.

По его словам, компания стремится увеличить производство на своем заводе в калифорнийском Фримонте примерно на 50%. Маск также сообщил, что продажи Tesla растут и компания наращивает поставки, несмотря на дефицит компьютерных чипов и других компонентов.

Ранее Маск уже намеревался перенести завод Tesla и штаб-квартиру из Калифорнии из-за коронавирусных ограничений в штате. В марте 2020 года завод Tesla остановили на время из-за локдауна.

Tesla стала одной из топовых технологичных компаний, которые переехали из Калифорнии в регионы с меньшими налогами и смягченным регулированием. Ранее в Техас также перебрались компании HP, Toyota, Oracle.

Чистая прибыль Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более $1 млрд. За это время компания достигла рекордных показателей по количеству произведенных (201,3 тыс.) и поставленных (более 206 тыс.) электромобилей со времени ее основания в 2003 году.