Количество получателей субсидий превысило 2,5 миллиона, – Минсоцполитики

По итогам сентября количество получателей субсидий увеличилось еще на 100 тысяч семей и превысило 2,5 млн домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кроме того, за последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений по оформлению жилищных субсидий, тогда как в начале сентября поступало более 25 тыс. заявлений в неделю.

По прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900-2000 грн на домохозяйство в месяц.

"В отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, министр социальной политики Марина Лазебная ранее отмечала, около 200 тыс. домохозяйств не прошли автоматическую верификацию для получения субсидий из-за несоответствия критериям, дающим право на получение такой помощи.

Минсоцполитики ожидает, что в этом сезоне субсидии будут назначены для около 3 млн домохозяйств, как и в прошлом сезоне.