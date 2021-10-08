"Метинвест" планирует инвестировать в Мариуполь больше $1,5 миллиарда до 2030 года

Группа компаний "Метинвест" инвестирует в город Мариуполь, где будут построены новые производственные мощности предприятия, более $1,5 млрд до 2030 года.

Об этом в интервью журналу Forbes сказал генеральный директор компании Юрий Рыженков, передает УНИАН.

"Думаю, даже больше (компания собирается инвестировать в Мариуполь более $1,5 млрд)", – сказал Рыженков.

"Мы принимали решение о строительстве МНЛЗ №4 (новый комплекс машины непрерывного литья заготовок) в Мариуполе в 2015 году. Решение на $150 млн. Инвесткомитет проходил буквально на той же неделе, когда там взорвали мосты. Кто‑то скажет, вы что‑то знали. Просто мы анализировали ситуацию на границе, геополитическую ситуацию. И понимали, что выгод для Российской Федерации, "ДНР", "ЛНР", от нападения нет", – добавил Рыженков.

Ранее сообщалось, что горно-металлургическая группа "Метинвест" начала реализацию крупнейшего проекта строительства нового прокатного цеха в Мариуполе, который начался на площадке Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММКИ). Это масштабный проект строительства с нуля цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. По данным компании, это также крупнейшая инвестиция в новое производство за историю независимости Украины. Активная фаза строительства нового цеха на ММКИ запланирована на 2022-2024 годы.

Как сообщалось, по версии журнала Forbes Украина, "Метинвест" занял первое место в топ-100 частных компаний.