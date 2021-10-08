СБУ обнаружила растрату средств при закупке электроэнергии для транспорта в Житомире

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" на постоянных нарушениях тендерного законодательства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, из-за халатности чиновника городской бюджет понес убытков на сумму более чем на 3 млн грн..

По данным следствия, злоумышленник трижды за год пересматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии возглавляемому им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10% по сравнению с предыдущей.

Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках.

Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира ущерб более чем на 3 млн грн.

Сейчас руководителю коммунального предприятия, ответственному за заключение договоров, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления и наказания всех причастных лиц.