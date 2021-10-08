Власти Киева предупредили об изменении маршрутов транспорта на выходных из-за ярмарок

В Киеве 9 и 10 октября изменит маршруты общественный транспорт в связи с запланированными продовольственными ярмарками.

Как сообщает "Киевпасстранс", ярмарки состоятся на улицах Лесковской, Марины Цветаевой, Голосеевской, Иорданской, Героев Севастополя и Татарской.

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00), движение маршрутов будет организовано:

Автобусы:

№ 2 в направлении движения к ул. Шолуденко – от ул. Булгакова к ул. Академика Каблукова по действующему маршруту, далее – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя) – ул. Гарматная – просп. Победы к ул. Шолуденко, в обратном направлении по действующему маршруту;

№ 6 от Дарницкой площади к ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и ул. Радунскую);

№ 39 в направлении движения к ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Октябрьский), в обратном направлении по действующему маршруту;

№ 61 от зал. пл. "Троещина" к ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую).

№ 31 от ст. м. "Политехнический институт" к ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, далее по действующему маршруту (только 10 октября).

Троллейбусы: