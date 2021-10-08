Мецгеру сообщили о новом подозрении по делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке"

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры Киева сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удерживание людей (ч.ч.1, 3 ст.171, ч.2 ст.146 УК Украины).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются", – указано в сообщении.

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Как сообщалось, в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Журналисты спрашивали о "сомнительном" кредите лицу, которое может быть связано с финансированием терроризма.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

Набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

7 октбяря прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и еще одному должностному лицу "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".