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Экспорт зерновых нового урожая превысил 15 миллионов тонн, – Минагрополитики

Экспорт зерновых нового урожая превысил 15 миллионов тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 8 октября экспортировала 15,37 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 2,27 млн тонн больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, уже экспортировано 9,7 млн тонн пшеницы, 1,49 млн тонн кукурузы, 3,9 млн тонн ячменя, 37,5 тыс. тонн муки.

В 2020/2021МГ экспорт пшеницы составил 16,64 млн тонн, кукурузы – 23,08 млн тонн, ячменя – 4,23 млн тонн, муки – 0,13 млн тонн.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

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Джерело:  Минагрополитики


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А хлеб ни на копейку не подешевел...
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09.10.2021 10:53 Відповісти

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