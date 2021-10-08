В "Укрзализныце" заявили о прибыли в третьем квартале почти на 1 миллиард

АО "Укрзализныця" уже получает прибыль шестой месяц подряд, в частности за последние три месяца компания получила 939 млн грн.

Об этом сообщил бывший исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця", член правления Иван Юрик на странице в Facebook.

Согласно инфографике, которую предоставил Юрик, в сентябре прибыль составила 322 млн грн, августе – 507 млн грн, июле – 110 млн грн, июне – 192 млн грн, мае – 39 млн грн, апреле – 35 млн грн.

Он отметил, что положительными факторами, повлиявшими на финансовые показатели, стали: увеличение грузовой работы (первая волна зерновых в августе); содержание вагонной доли рынка на стабильных 30-35% уровнях; первый этап поднятия грузовых тарифов через унификацию и уменьшение дискриминации между классами грузов.

Также положительно сказались: продолжение активной продажи металлолома (в 2021 году уже продано на 1,4 млрд, с годовым планом в 1,9 млрд грн); первые продажи непрофильных активов; жесткая финансовая дисциплина по приоритезации ключевых расходов и наращиванию масштаба качественных капинвестиций, рефинансирование и оптимизация кредитного портфеля и уменьшение расходов на его обслуживание, а также поднятие денежной мотивации для рабочих профессий железнодорожников.

"Держим курс на позитивный финансовый результат по итогам 2021 года", – подытожил Юрик.

Однако, стоит отметить, что в марте убыток компании составил 448 млн грн, в феврале –534 млн грн, январе – 693 млн грн.

За первое полугодие 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталось о 1,4 млрд грн совокупного чистого убытка.

Как сообщалось, по итогам 2020 года компания получила 11,5 млрд грн чистого убытка.