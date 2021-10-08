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Минэнерго надеется пройти отопительный сезон благодаря рекордному производству электроэнергии на АЭС

Минэнерго надеется пройти отопительный сезон благодаря рекордному производству электроэнергии на АЭС

Объемы производства электроэнергии атомными станциями Украины в отопительном сезоне 2021/22 должны вырасти на 5,5 млрд кВт-ч по сравнению с предыдущим, что эквивалентно 3 млн тонн угля.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"В условиях высоких цен на углеводороды мы делаем ставку на АЭС. Атом будет работать на рекордной мощности – 14 из 15 энергоблоков. По сравнению с предыдущим ОЗП объемы производства АЭС вырастут на 5,5 млрд кВт-ч, что уменьшит потребность в угле ориентировочно на 3 млн тонн", – сказал министр.

По его словам, оптимизированные графики ремонтных кампаний позволят увеличить в энергодефицитный период ОЗП 2021/22 объемы производства АЭС на 880 млн кВт-час, что эквивалентно экономии 450 тыс. тонн угля.

При этом он уточнил, что обновленным в конце сентября прогнозным балансом электроэнергии объем потребления увеличен на 4%, что будет покрываться АЭС.

По данным министра, в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта – около 4 млн тонн.

"Соответственно, в течение отопительного сезона также ожидаем дополнительные поставки около 2 млн тонн угля", – добавил Галущенко.

Вместе с тем он признал, что за период с июля по сентябрь отставание фактических объемов накопления угля на ТЭС от плановых показателей составляет около 1 млн тонн. В связи с этим Антикризисный энергетический штаб рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провести проверки.

"По результатам заседаний энергетического штаба, которые мы проводим регулярно, рекомендовано регулятору проверить производителей, имеющих критические запасы, и предпринять меры", – сказал глава Минэнерго.

Кка сообщалось, по данным Минэнерго расход угля тепловыми электростанциями генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в течение сентября превысил его поставку на 1,4% (на 20,8 тыс. тонн).

На утро 5 октября запасы на складах ГК ТЭС составляли 715,5 тыс. тонн, тогда как утвержденный министерством план-график накопления угля предполагал наличие на эту дату 2,54 млн тонн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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