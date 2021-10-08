Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для участников "Дія City"

Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал программу государственной помощи резидентам "Дія City" в виде предоставления налоговых льгот и особого правового режима.

Соответствующее решение Административная коллегия АМКУ приняла 6 октября по итогам рассмотрения обращения Министерства цифровой трансформации, передает пресс-служба регулятора.

В частности, во время заседания было принято решение признать:

поддержку, оказываемую резидентам "Дія City" в форме права перехода на налогообложение (налогом на прибыль на особых условиях) не являющейся государственной помощью;

поддержку, оказываемую в форме установления специального режима налогообложения отдельных доходов работников и IТ-специалистов - резидентов "Дія City", не являющейся государственной помощью, допустимой для конкуренции.

Ранее Министерство цифровой трансформации подало в Антимонопольный комитет сообщение о новой программе государственной помощи, которую планируется предоставлять юридическим лицам - резидентам "Дія City".

Речь идет о правовом режиме, который предусматривает специальные условия налогообложения для юридических лиц - резидентов "Дія City". Также предполагается, что IT-компании получат гибкие условия трудоустройства сотрудников и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который предусматривает особый правовой режим для проекта "Дія City" на срок не менее 25 лет. Среди прочего, предусмотрен специальный режим налогообложения резидентов "Дія City" (который должен быть установлен отдельным законом).

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