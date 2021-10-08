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Мін'юст (600) бенефіціар (42)

Рада продлила срок подачи данных о бенефициарах юрлиц до июля 2022 года

Рада продлила срок подачи данных о бенефициарах юрлиц до июля 2022 года

Верховная Рада приняла законопроект №5807 во втором чтении, таким образом продлив сроки подачи информации о бенефициарах юрлиц в Украине с 11 октября до 11 июля 2022 года.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 342 народных депутата, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Решение об отсрочке необходимости внесения в Единый государственный реестр информации о конечном бенефециаре-собственнике касается всех без исключения субъектов хозяйствования и общественных организаций", – уточнили в ведомстве.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что начисление штрафов в размере до 51 тыс. грн в октябре невозможно из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую регистрацию.

Он отметил, что количество юрлиц, которые должны подать госрегистратору информацию о конечных бенефициарах-собственниках, превышает 1 млн, а это значительно больше пропускной способности регистрационной системы – на 6 октября ведомости подали только 171,333 юрлиц.

"В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 Кодекса о админаправонарушения). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (даже в формате неосторожности) руководителя юрлица, которые не подал данные о конечном бенефициаре-собственнике", – заключил министр.

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Джерело:  Минюст


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Профанация, как и все цивилизованное в украинских реалиях. Формальные данные об учредителях у госрегистраторов и так есть. А не формальных никто и не укажет. Мы же не Финляндия какая. Так, дали подзаработать нотариусам и госреситраторам. С носу по 2500-3500 за одно юрлицо. В общем, все как и всегда.
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09.10.2021 17:04 Відповісти
... будет клоном Маратория о продаже сельхозземель, годков этак на ...цать
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10.10.2021 06:39 Відповісти

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