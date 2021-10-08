Уже собрано почти 50 миллионов тонн зерна нового урожая, – Минагрополитики

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 1 октября собрали 49,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,2 млн га при урожайности 44,1 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила около 4,4 млн тонн зерна, Харьковщина – 4,1 млн тонн, Днепропетровщина – 4 млн тонн, а по урожайности – Хмельнитчина с показателем 59,7 ц/га.

Кроме того, завершена уборка рапса на площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га, намолочено более 2,9 млн тонн семян. Самая высокая урожайность этой культуры зафиксирована в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

Также сельхозпроизводители всех областей начали сбор кукурузы. Больше всего площадей обмололи аграрии Николаевской области – 78% от прогноза, а наивысшая урожайность по Черниговской области – 102,9 ц/га.

Кроме того, аграрии проводят сбор гречки, которой с 78% площадей намолочено 86,4 тыс. тонн при урожайности 13,2 ц/га. При этом, в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях ее сбор уже закончили.

Также продолжается сбор проса, которое с 88% площадей намолотили 160 тыс. тонн при урожайности 23,3 ц/га. При этом, в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях его сбор уже окончен.

Аграрии 14 областей начали копать сахарную свеклу, которая убрана на 73,1 тыс. га (32%). Уже собрали 3,4 млн тонн при урожайности 470,7 ц/га.

Подсолнечник уже собран с 3,8 млн га (по Украине 59%) при урожайности 22,7 ц/га.