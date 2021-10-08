Кремль заявил о готовности к новым контрактам на поставку газа в Европу

Новые контракты на поставку российского газа в Европу являются безальтернативным демпфером против колебаний цен на рынках, и Москва готова быстро обсуждать их заключение.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Ни для кого не секрет, и это неоднократно заявлялось на различных уровнях, в том числе и на высшем, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых контрактов, которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках, которые мы видим сейчас", – сказал он журналистам.

По его словам, Россия "готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах, в данном случае в природном газе".

Читайте также: Путин обвинил Еврокомиссию в рекордном росте цен на газ

Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.