В Украине установили стандарты качества мобильной связи

В Украине впервые установили технические показатели качества мобильной связи, утвержденные Госспецсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Теперь скорость загрузки файлов для пользователя будет не меньше 2 мегабит в секунду, а их отправки – не меньше 0,5 мегабит в секунду.

"Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. И сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом. К тому же город или село будет считаться покрытым только если связь будет доступна минимум на 65% территории", – подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что такое решение приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций и будет способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг для украинцев, а также повышению конкуренции между операторами.