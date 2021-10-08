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Украинцы за неделю продали 10 тыс. гектаров земли, – Минагрополитики

Украинцы за неделю продали 10 тыс. гектаров земли, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 8 октября уже зарегистрировано 27 568 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 119 нотариусов. Всего заявлений – 5 749, из которых согласовано 5 073, в очереди на рассмотрение – 14, отказ получили – 662.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 68 540 га, что на 10 020 га больше, чем неделей ранее.

Украинцы за неделю продали 10 тыс. гектаров земли, – Минагрополитики 01

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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Джерело:  Минагрополитики


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