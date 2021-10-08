Украинцы за неделю продали 10 тыс. гектаров земли, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 8 октября уже зарегистрировано 27 568 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 119 нотариусов. Всего заявлений – 5 749, из которых согласовано 5 073, в очереди на рассмотрение – 14, отказ получили – 662.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 68 540 га, что на 10 020 га больше, чем неделей ранее.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.