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Уже 13 областей перешли в "оранжевую" зону карантина, – Минздрав

Уже 13 областей перешли в

Уже 13 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 8 октября.

В частности, критериям "оранжевой" зоны находятся Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

При этом критериям для "зеленой" зоны не соответствует ни одна область.

Напомним, в Харькове и области с 10 октября вводятся карантинные ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Кроме того, с 14 октября во Львове планируют ввести ряд ограничений в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.

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Джерело:  Минздрав


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Цитата из Харькова: "Посмотрела интервью Черняка - заместителя председателя ХОГА, который сообщил что в железнодорожной больнице на Залютино смонтировали кислородную емкость и развернули трассы, половина из которых на поточном кислороде. Так вот, это наглая ложь! У меня сейчас в больнице лежит папа, и в больнице поточный кислород только в реанимации, а все остальное - концентраторы, которые для больных даже с сатурацией ниже 85 ничего не решают. При мне приезжали журналисты, чтобы снять «кислородную трассу», но их не пустили. Они выяснили в неформальной беседе с медиками, что бочка и трубки - это муляж, они проведены только до входа. Значит, между руководством больницы и местной властью существует договоренность, чтобы выделялись средства под лечение Ковида, а страдают люди, уходя на тот свет. Необходимых лекарств, систем и даже шприцов нет, все покупаю за свой счёт. А коррупция процветает и покрывается должностными лицами."
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10.10.2021 12:46 Відповісти
https://aizen-tt.livejournal.com/4189546.html https://aizen-tt.livejournal.com/4189546.html

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11.10.2021 12:55 Відповісти

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