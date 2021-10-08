"Сумыгаз" с начала года проверил 32 тысячи газовых счетчиков

С начала года специалисты АО "Сумыгаз" организовали проверку 32,8 тыс. счетчиков газа для домовладений области.

Как сообщает пресс-служба компании, из них 10,9 тыс. были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации и заменены на новые или отправлены на ремонт за счет компании.

Отмечается, что проверка счетчиков осуществляется в Метрологическом центре РГК (Харьков). Это единственная метрологическая Smart Factory в Восточной Европе, которая обеспечила полностью автоматизированный процесс проверки приборов учета газа на оборудовании лучших мировых производителей. Главные процессы тут контролируются дистанционно и не требуют вмешательства людей, что существенно сокращает время проверки и повышает качество.

"Поверке подлежат все счетчики, которые находятся в эксплуатации у потребителей независимо от формы собственности. После ее проведения потребители могут быть уверены, что оплачивают именно то количество газа, которое они реально потребили. Поверка счетчиков проходит в одну операцию и позволяет потребителям оперативно обменять свой прибор учета газа, без лишних ожиданий и волнений", – сообщил главный метролог АО "Сумыгаз" Александр Губский.

В компании уточнили, что по результатам поверки зафиксировано 85 случаев противозаконного вмешательства в работу приборов. В "Сумыгазе" подчеркивают, что недобросовестные потребители теряют больше средств, так как оплачивают стоимость услуг по поверке, новый счетчик и возмещают нанесенные убытки.

Отмечается, что услуга по периодической поверке узлов учета газа является бесплатной дл потребителя и включает демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт.