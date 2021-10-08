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Программист одной из волынских больниц организовал схему по подделке международных COVID-сертификатов

Программист одной из волынских больниц организовал схему по подделке международных COVID-сертификатов

Служба безопасности ликвидировала очередную схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации против COVID-19, которую организовал инженер-программист одной из районных больниц на Волыни.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа в систему eHealth. Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" находил среди пациентов больницы или через интернет.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2 000 грн. Свидетельство без внесения данных в электронную систему – 1 500 грн.

За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области.

Сейчас правоохранительные органы установили все их имена. Их данные будут удалены из системы.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УКУ – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

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Джерело:  СБУ


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