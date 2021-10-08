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заборгованість (158) Нафтогаз (3275) суд (3279)

"Нафтогаз" окончательно отсудил у "Полтавагаз Сбыта" 974 миллиона долга за газ

Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить жалобу ООО "Полтавагаз Сбыт" и оставил без изменений решение Хозсуда Полтавской области, которым был частично удовлетворен иск "Нафтогаза" к "Полтавагаз Сбыту" о взыскании 973,7 млн грн задолженности за газ.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, основателем ООО "Полтавагаз Сбыт" является АО "Полтагаз", а бенефициарами указаны Алексей Лелюк и Владимир Лелюк.

Согласно информации "Нафтогаза", на 5 мая 2021 года суммарна просроченная задолженность перед ним региональных газоснабжающих предприятий за газ составляла 23,6 млрд грн.

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Джерело:  Finbalance


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