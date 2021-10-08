Авиатрафик в воздушном пространстве Украины достиг 76% от докарантинного

В сентябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26 241 рейс, что составляет 76% от сентябрьского объема докризисного 2019 года. На таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух месяцев, с августа текущего года.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха".

Украинские авиакомпании в сентябре 2021 года выполнили 9 614 полетов (на 11,1% меньше по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 16 627 полетов (меньше на 29,8%).

Внутренние полеты составляют 3 112 рейсов (+14,5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты – 13 728 рейсов (-12,6%), транзитные полеты – 9 401 рейс (-41,5%).

"Делая осторожные прогнозы на будущее, мы учитываем, что туристический сезон завершается, и динамика полетов в период зимней навигации традиционно ниже, однако ряд авиакомпаний уже сообщили о продлении чартерных программ в экзотические страны или заявили об открытии новых направлений. Кампания по вакцинации и введение международных ковод-сертификатов открыли для украинцев границы европейских стран, поэтому есть основания рассчитывать, что нынешний низкий сезон мы пройдем по оптимистическому сценарию", – рассказал руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины с начала 2021 года следующая: август – 29 048 рейсов, июль – 26 952 рейса, июнь – 21 113 рейсов, май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8 758 рейсов, январь – 9 842 рейса.