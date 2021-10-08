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Власти Киева предупредили об ограничении движения по Надднепрянскому шоссе до 15 ноября

Власти Киева предупредили об ограничении движения по Надднепрянскому шоссе до 15 ноября

До 15 ноября на Надднепрянском шоссе частично ограничено движение транспорта.

Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограничение связано с ремонтными работами, передает пресс-служба КГГА.

"Средний ремонт начался на Надднепрянском шоссе. Чтобы продлить срок эксплуатации асфальта, на верхний слой уложат защитное тонкослойное покрытие. Работы выполняют в направлении Столичного шоссе", – сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" уточнили, что сейчас на магистрали продолжаются подготовительные работы.

"Основные ремонтные работы планируют выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. При благоприятных погодных условиях работы будут закончены до начала ноября", – отмечают в компании.

Власти Киева предупредили об ограничении движения по Надднепрянскому шоссе до 15 ноября 01

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