Киев в 10 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты парковки, – КГГА

В сентябре 2021 года киевляне осуществили 21 753 платежи за парковку, благодаря чему в бюджет общины поступило 2,12 млн грн.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

По данным Усова, это в 17 раз больше, чем в сентябре прошлого года, когда в бюджет за парковку поступило всего 119,37 тыс. грн за 4600 оплат.

В июле этого года город получил 8 тыс. платежей за парковку на сумму 783,23 тыс. грн, а в августе количество платежей уже выросло до 13 679, общей суммой 1,49 млн грн. Для сравнения за аналогичный период прошлого года – в июле 2020 года – произошло 4 739 оплат на сумму 127,13 тыс. грн, в августе – 4 551 оплата на 119,62 тыс. грн.

По словам заместителя председателя КГГА, это свидетельствует о том, что парковочная политика Киева движется в правильном направлении.

Усов также добавил, что полученные от парковки средства направляются исключительно на улучшение транспортной инфраструктуры города и общественного транспорта.