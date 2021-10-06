Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий на 19 миллиардов

Кабинет министров увеличил расходы и доходы Пенсионного фонда на 18,55 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в спреду, 6 октября, по процедуре без обсуждения.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, ресурс Пенсионного фонда необходимо увеличить, чтобы вовремя и в полной мере выплатить пенсии.

"В частности, предлагается увеличение доходной и расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд грн, что позволит полностью закрыть потребность в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря... Повышение состоится в связи с повышением минимальной зарплаты до 6500 грн, соответственно минимальная пенсия составит 2600 грн", – пояснил Шмыгаль.

В то же время, согласно пояснительной записке к соответствующему проекту постановления Кабмина, нехватка средств в бюджете Пенсионного фонда на общую сумму 18,5 млрд грн вызвана выполнением решений Кабмина о проведении перерасчета пенсионных выплат некоторым категориям пенсионеров, а также внутренне перемещенным лицам по решениям судов.

В частности, для выплаты ежемесячной доплаты к пенсии для военнослужащих, органов МВД и полицейским с 1 июля дополнительно потребовалось 5,3 млрд грн.

Кроме того, общая сумма увеличения расходов за счет собственных доходов Пенсионного фонда составила 12,5 млрд грн, из них на выплату проиндексированных пенсий с учетом оплаты услуг доставки направлено 5,1 млрд грн.

Еще 0,7 млрд грн дополнительных расходов бюджета Пенсионного фонда направлено на повышение пенсий чернобыльцам в рамках выполнения принятого в июне Верховной Радой закона.

Кроме того, 2,7 млрд грн было направлено на выплаты пенсий лицам с инвалидностью по временному механизму на время карантина.

При этом, как отмечается в пояснительной записке, каждая вторая пенсионная выплата, установленная специальными законами о пенсиях для "чернобыльцев", судей и прокуроров, назначена или пересчитана по решениям судов, что приводит к увеличению расходов на их финансирование.

Обеспечить дополнительные расходы Пенсионного фонда предлагается за счет перевыполнения плана поступлений от ЕСВ на сумму 12,8 млрд грн, а также перераспределения расходов госбюджета на сумму 5,3 млрд грн.

В итоге доходы Пенсионного фонда предложено установить на уровне 516, 85 млрд грн, в том числе собственные доходы – 340,24 млрд грн, финансирование из госбюджета – 172,66 млрд грн, покрытие дефицита – 21,03 млрд грн. Расходы Пенсионного фонда составят 516,85 млрд грн.