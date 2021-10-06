У Боголюбова и друзей Зеленского нашли оформленную через офшоры недвижимость в Лондоне

Благодаря утечке данных офшорных компаний, известной как Pandora Papers, британские журналисты обнаружили имена 600 ранее анонимных владельцев недвижимости в Великобритании, среди которых украинские олигархи и чиновники, представители правящей в Азербайджане семьи, российские политики и олигархи.

В частности, BBC называет владельцем недвижимости в Лондоне стоимостью более 400 млн фунтов стерлингов ($540 млн) миллиардера Геннадия Боголюбова, активы которого вместе с активами его бизнес-партнера Игоря Коломойского были заморожены британским судом по делу о возможном выводе средств из "Приватбанка".

Согласно данным проанализированных журналистами документов, Боголюбов в том числе до сих пор является владельцем известного здания на Трафальгарской площади в Лондоне. Ранее сообщалось, что этот дом "Grand Buildings" на Трафальгарской площади, по адресу 1-3 Strand Street London WC 2, Боголюбов должен был передать другому украинскому олигарху Виктору Пинчуку в рамках мирового урегулирования спора в лондонском суде.

Кроме того, ссылаясь на документы Pandora Papers проект "Слідство.Інфо" сообщил о лондонской недвижимости друзей и коллег действующего украинского президента Владимира Зеленского стоимостью $7,5 млн, приобретенной через оффшорные компании.

Документы Pandora Papers позволили установить, что компании "кварталовцев" имеют в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании. Речь идет о фирмах первого помощника президента Владимира Зеленского, Сергея Шефира, и совладельца "Квартала 95" Андрея Яковлева.

В частности, две квартиры принадлежат фирме Сергея Шефира – друга и первого помощника президента Владимира Зеленского. Одна из них расположена в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Baker Street – самого известного адреса в Лондоне, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн.

Другая лондонская квартира, которой владеет фирма первого помощника президента, расположена в здании Clarence Gate Gardens, в нескольких шагах от первого места. В ней в свое время жили известные поэты, актеры, композиторы. Недвижимость обошлась владельцу состоянию на 2016 год более чем $2,1 млн.

Третья квартира через ряд фирм принадлежит "кварталовцу" Андрею Яковлеву и расположена в здании Westminster Palace Gardens. Ее цена на момент покупки – более $2,3 млн.

Читайте также: Журналисты частично подтвердили получение фирмами Зеленского и его соратников $40 миллионов от Коломойского, – документы Pandora Papers. ВИДЕО

Как сообщалось, в целом проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании, которым принадлежит более 1,5 тыс. объектов на общую сумму более $5,5 млрд. В этом списке больше 10 украинцев, в частности дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия, которая купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона: квартиру за $4,6 млн.

Имуществом в центре Лондона владеют также бизнесмен Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин. Кроме этого, на дочь бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова Татьяну записано пять объектов недвижимости в Лондоне.

Ранее благодаря утечке Pandora Papers журналисты выяснили, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам через офшорные компании средств на сумму $40 млн, которые осуществлялись с 2012 года от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В центре этой сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" – сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию", позволяющую сохранить конфиденциальность реальных владельцев компании – Владимира Зеленского и его партнеров.

По данным Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.