Нацкомиссия оштрафовала "Винницаоблэнерго" за нарушения при присоединении потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Винницаоблэнерго" на 170 тыс. грн за нарушения при присоединении потребителей.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора с требованием до 1 декабря 2021 года устранить нарушения, которые еще остались, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что нарушения деятельности компании были зафиксированы в результате ее проверки за период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года.

В ходе обсуждения проекта было указано, что проверка осуществлялась по жалобам 10 потребителей.

Основными нарушениями указаны превышения сроков присоединения от свыше двух до восьми месяцев, кроме того, компания неправомерно отказала в присоединении, а также неправильно определила тип присоединения, заменив стандартное присоединение на нестандартное.