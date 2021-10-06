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Зеленский подписал первый из трех законопроектов по индустриальным паркам

Зеленский подписал первый из трех законопроектов по индустриальным паркам

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 4416-1, предоставляющий индустриальным паркам и их резидентам стимулы для создания новых производств и ускорения экономического роста Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документом предусматривается возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка.

Также предусматривается возможность компенсации процентных ставок по кредитам на закупку нового оборудования.

Подписанный Президентом закон содержит поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития индустриальных парков, создать государственное учреждение для развития индустриальных парков.

В дальнейшем предполагается создание государственного органа для реализации политики в сфере индустриальных парков.

Кроме того, Кабмину поручается при разработке проекта госбюджета на 2022 года и последующие 4 года выделять финансирование в размере 2 млрд грн на для реализации этих задач.

Законом предусматривается, что претендовать на стимулы могут только предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, информационной и телекоммуникационной сферы.

В документе содержится прямой запрет на размещение в ИП игорных заведений и производство подакцизных товаров – кроме автомобилей и комплектующих для них.

Кроме того, усовершенствован порядок включения индустриальных парков в реестр и ведения этого реестра.

Определены основания отказа в регистрации и требования для включения в реестр. Предусматривается, что организовать индустриальный парк можно не только на незастроенной территории ("гринфилд"), но также и на территории с промышленной застройкой (т.н. "браунфилды"), на которой не менее 5 лет не велась хозяйственная деятельность и на которой объекты недвижимости вводились в эксплуатацию не ранее 10 лет назад.

Ранее заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отмечал, что страны, достигшие успеха в использовании индустриальных парков, применяют четыре большие группы стимулов: налоговые, таможенные, финансовые и институциональные.

В Украине сейчас нет никаких стимулов, поэтому индустриальные парки не способствуют ее промышленному развитию и ускорению экономического роста.

Подписанный Президентом документ – часть пакета из трех законопроектов, призванных запустить в Украине механизм индустриальных парков.

Два других – 5688 и 5689, содержат налоговые и таможенные стимулы. Подписание 4416-1 открывает путь для рассмотрения налогового и таможенного законопроектов.

Джерело:  Верховная Рада


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