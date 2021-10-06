Фонд гарантирования в сентябре продал активы обанкротившихся банков на 205 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в сентябре провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на 205,1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, всего был проведен 483 аукциона, из которых 53 – результативные.

В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов десяти банков:

АО АКБ "Аркада" (земельные участки, основные средства) – 102,6 млн грн;

АО "Родовид Банк" (недвижимость, основные средства, портфел кредитов физлиц, предметы нумизматики и другое) – 56,5 млн грн;

АО "Мисто Банк" (права требований по кредитам юридических и физлиц, недвижимость, основные средства, транспорт, земельные участки) – 41,3 млн грн;

ПуАО "Фидобанк" (кредиты юрлиц) –1,6 млн грн;

ПАО "Злотобанк" (кредиты юрлиц) – 1 млн грн;

ПАО "АКБ "Капитал" (недвижимость и основные средства) – 800 тыс. грн;

АО "ВТБ Банк" (имущественные права на недвижимость, транспорт и дебиторская задолженность) – 800 тыс. грн;

ПАО "Банк Кабмио" (пул активов банка) – 400 тыс. грн.

По результатам 53 успешных аукционов уже получено оплату по 32 лотам на 73,6 млн грн.

Отмечается, что все средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Напомним, в августе Фонд гарантирования продал активы обанкротившихся банков на 382 млн грн.