Глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования, набсовет назначил исполняющего обязанности (обновлено)

Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования после нападения на журналистов программы "Схемы".

Заявление Мецгера обнародовала пресс-служба банка.

"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", – отметил он.

Решение написать соответствующее заявление на время проведения следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в "Укрэксимбанке" он пояснил намерением "частично снять ущерб репутации банка".

"Дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", – подытожил он.

Позже в пресс-службе "Укрэксимбанка" заявили, что наблюдательный совет на экстренном внеочередном заседании отстранил Мецгера на период расследования инцидента. В то же время назначил исполняющим обязанности главы правления банка члена правления Сергея Ермакова.

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Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" совершили нападение в государственном банке "Укрэксимбанк" во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Главе банка не понравился один из вопросов, касающийся будущего расследования. Мецгер приказал охране забрать камеры, удалить записи. При этом сотрудники финансового учреждения применили физическую силу к журналисту и оператору, отобрали технику и удалили видео.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место события, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала свою позицию относительно случившегося. По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений".

В "Укрэксимбанке" посчитали, что эта информация является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью". Журналистам предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы. Кроме того, банк пригрозил журналистам заявлениями в правоохранительные органы.