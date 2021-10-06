Офис президента ожидает отстранения главы "Укрэксимбанка" из-за нападения на журналистов

Позиция Офиса президента полностью совпадает с общественным осуждением действий руководства государственного "Укрэксимбанка", совершившего нападение на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает пресс-служба главы государства.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами, уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость", – отметил он.

Подоляк напомнил, что к настоящему времени Национальная полиция и наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция в рамках начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства произошедшего, а набсовет заявил о проведении проверки.

В Офисе президента также подчеркнули, что "по меньшей мере, представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического, препятствия для расследования и проверки".

"Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", – говорится в сообщении.

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Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" совершили нападение в государственном банке "Укрэксимбанк" во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Главе банка не понравился один из вопросов, касающийся будущего расследования. Мецгер приказал охране забрать камеры, удалить записи. При этом сотрудники финансового учреждения применили физическую силу к журналисту и оператору, отобрали технику и удалили видео.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место события, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала свою позицию относительно случившегося. По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений". В "Укрэксимбанке" посчитали, что эта информация является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью". Журналистам предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы. Кроме того, банк пригрозил журналистам заявлениями в правоохранительные органы.