Цены на газ в Европе взлетели до $2000 за тысячу кубометров (обновлено)
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м.
Согласно данным биржи, утром в среду цена достигла 133,125 евро за МВт-ч или $1594 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.
В ходе торгов спотовые цены на газ продолжили рост и днем в среду достигли 161 евро за МВт-ч или $1924 за тысячу кубометров.
Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах – главной газовой площадке Европы – составило $759 за тысячу кубометров.
Как сообщалось, с начала прошлой недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.
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Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекорд был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.
Также напомним, что утром 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.
Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.
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Боюсь вони як лемінги будуть діяти.
Саме тому нам треба утворювати "Союз міжмор'я" який той ЄС із гедоністичним бидлом та іншим скотом використає як їжу для свого росту.