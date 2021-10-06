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Цены на газ в Европе взлетели до $2000 за тысячу кубометров (обновлено)

Цены на газ в Европе взлетели до $2000 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м.

Согласно данным биржи, утром в среду цена достигла 133,125 евро за МВт-ч или $1594 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

В ходе торгов спотовые цены на газ продолжили рост и днем в среду достигли 161 евро за МВт-ч или $1924 за тысячу кубометров.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах – главной газовой площадке Европы – составило $759 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, с начала прошлой недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

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Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекорд был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Также напомним, что утром 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+30
Сходи лучше бутылки сдай, и валежника собери...
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06.10.2021 09:55
+8
Всім вже давно пох .. Гадаю що 90% населення невзмозі купити газ вже навіть по 500 $ . То - какаяразніца скільки він тепер коштує , 2 тис , чи 1 , чи 5 , чи хоч 100 тис $ за м3 . !?
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06.10.2021 17:57
+5
Быстрее альтернативные варианты будут.
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06.10.2021 12:56
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Эх надо было акции Газпрома покупать, за полгода они выросли в 3 раза.))
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06.10.2021 09:41 Відповісти
Сходи лучше бутылки сдай, и валежника собери...
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06.10.2021 09:55 Відповісти
Саме класне, що зима буде тепла. Цікаво дивитися як стрижуть купони
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06.10.2021 11:13 Відповісти
Быстрее альтернативные варианты будут.
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06.10.2021 12:56 Відповісти
А газпромовцы как лохи поставляют газ по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой))
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06.10.2021 13:20 Відповісти
Мало . Треба щоб ціна виросла хоча б до 58000$. Всі мають зрозуміти що газ - це минуле , яке до того ж гарантує лише постійні стреси . Особливо - російський газ та нафта . Починається ера водневої та відновлюваної енергетики .
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06.10.2021 13:44 Відповісти
пук
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06.10.2021 14:10 Відповісти
Сп-2 уже начал выполнять свои "функции". Надо было заморозить стройку, как говорили США, и не было бы всего этого. Надеюсь Европа сделает выводы и найдет альтернативу москалям.
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06.10.2021 14:04 Відповісти
Я не впевнений що там серед тих гедоністів залишилось достатньо багато людей із мозком.

Боюсь вони як лемінги будуть діяти.

Саме тому нам треба утворювати "Союз міжмор'я" який той ЄС із гедоністичним бидлом та іншим скотом використає як їжу для свого росту.
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06.10.2021 19:28 Відповісти
Украна,якщо що,займає друге місце в Европі, (після Норвегії), по запасам природного газу (1,1 трильона куб. метрів). А ми чомусь свій газ продаємо в Европу, а самі в кацапів купуємо. Ачётакова,пля...
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06.10.2021 15:14 Відповісти
Це не відповідає дійсності. Ми свій газ нікому не продаємо. Нам його навіть на потреба країни не хватає. Тому ніякого експорту його НЕМАЄ.
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06.10.2021 19:29 Відповісти
Ви всерьйоз вважаєте,що наш газ нікуди не продається? Ну-ну... Поцікавтесь,що тоді робить зять кучми пінчук на Полтавщині...
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06.10.2021 22:40 Відповісти
Всім вже давно пох .. Гадаю що 90% населення невзмозі купити газ вже навіть по 500 $ . То - какаяразніца скільки він тепер коштує , 2 тис , чи 1 , чи 5 , чи хоч 100 тис $ за м3 . !?
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06.10.2021 17:57 Відповісти
Його ніхто і не купує. Це ціна для маніпуляції скотом який по помилці називають розумними людьми.
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06.10.2021 19:30 Відповісти
Да уже упала цена до 1400, это просто игры спекулянтов на бирже.
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06.10.2021 18:16 Відповісти
Ціну газу пишуть , а скільки його продано по такій ціні і чи продано взагалі хоч 1 куб - не пишуть . Шпікулянти пля . Євро-шпікулянти .
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06.10.2021 19:49 Відповісти
это 400 уе за 200 кубов/мес шоле???🤔🤔🤔
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06.10.2021 19:57 Відповісти
Вважаю,актуальніше обговорювати ціну газу власного видобутку, електроенергії,дров ,вугілля.Перспективи відновлюваної енергетики. А ці біржові спекуляції уже не про нас -нехай пояснюють "стурбовані"любителі рашкопотоків своїм громадянам .
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06.10.2021 20:42 Відповісти
... будущее фракции не зелёных ЕС, а продукта перегона керосина: керосиновый газ , коротко керогаз!
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07.10.2021 04:42 Відповісти
орки радуются сидя на корточких на дьіркотуалете какие они могучие
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07.10.2021 09:25 Відповісти

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