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напад (18) Укрексімбанк (368) Мецгер (33)

"Схемы" опубликовали видео нападения на журналистов при участии главы "Укрэксимбанка". ВИДЕО

Редакция программы расследований "Схемы" восстановила видео, удаленное сотрудниками "Укрэксимбанка" во время нападения на журналистов проекта в кабинете главы правления банка Евгения Мецгера.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Камерам удалось записать инцидент. В частности, зафиксированы указания Мецгера забрать у съемочной группы технику, забрать кассеты и удалить материал.

"Володя, выруби его, пожалуйста, чего он тут ходит?", – говорит глава правления государственного банка, увидев, что оператор продолжал снимать его реакцию на вопрос журналиста.

Кроме того, в видео видно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали. Видно, как один из подчиненных Мецгера вырывает камеру из рук журналиста, а также как скрутили и повалили оператора. Как отметили позже журналисты, это был Игорь Тельбизов – директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка".

Отмечается, что редакция программы готова предоставить правоохранительным органам все восстановленные записи.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" совершили нападение в государственном банке "Укрэксимбанк" во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Главе банка не понравился один из вопросов, касающийся будущего расследования. Мецгер приказал охране забрать камеры, удалить записи. При этом сотрудники финансового учреждения применили физическую силу к журналисту и оператору, отобрали технику и удалили видео.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место события, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала свою позицию относительно случившегося. По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений". В "Укрэксимбанке" посчитали, что эта информация является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью". Журналистам предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы. Кроме того, банк пригрозил журналистам заявлениями в правоохранительные органы.

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Джерело:  Радио Свобода


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МЕРЗАВЦЫ !!!
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06.10.2021 20:07 Відповісти

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