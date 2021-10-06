Цены на хлопок в США выросли до максимума за 10 лет

Цены на хлопок в США выросли до максимальных уровней за последнее десятилетие на фоне растущего спроса со стороны Китая, поднявшись на 18% за последние 10 торговых сессий.

На бирже ICE контракты на хлопок-сырец 4 октября подорожали на 0,4% - до $1,05 за фунт, что является самым высоким уровнем с сентября 2011 года, передает Интерфакс.

Цены на другие виды сырья также существенно поднялись в этом году из-за повышения спроса и перебоев в цепочках поставок. Рост стоимости зерновых в США, включая кукурузу и пшеницу, обусловлен засухой внутри страны и в других государствах. Между тем причины подорожания хлопка другие, отмечает The Wall Street Journal.

В прошлом году президент США Дональд Трамп запретил ввоз в страну одежды и других изделий из хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района, крупнейшего места производства хлопка в КНР. Это было обусловлено подозрениями в том, что эта продукция изготавливается с использованием принудительного труда уйгуров.

При этом американские компании по-прежнему могут импортировать хлопковую продукцию, произведенную в Китае, если сам хлопок был выращен за пределами страны. Таким образом, Китай импортирует хлопок, в основном американский, для производства товаров и их отправки обратно в Штаты.

По данным министерства сельского хозяйства США, объем экспортных поставок хлопка из США в Китай с начала маркетингового года (1 августа) на 83% превышают показатели за то же время прошлого года. Согласно прогнозу ведомства, потребление хлопка в КНР в текущем маркетинговом году вырастет примерно на четверть и достигнет 8,9 млн тонн.