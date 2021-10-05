"Укрзализныця" купила у дилеров "Азовстали" Ахметова деталей для рельс на 250 миллионов

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 28 сентября по результатам тендеров заказала ООО "Метинвест-СМЦ" железнодорожного оборудования на 256,06 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передают Наші гроші.

Согласно условиям договора, в этом году компания Рината Ахметова поставит следующую ​​продукцию производства его же ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" по 42,68 тыс. – 42,69 тыс. грн за тонну:

6710 тонн подложек раздельного скрепления для колеи 1Кб-65;

130 тонн подложек раздельного скрепления для колеи 1Кб-50;

478 тонн накладок рельсовых двуглавых Н1Р65 для железных дорог широкой колеи.

Цены продукции соответствуют ценам августа 2021 года от этой же фирмы. В мае 2020 года "Укрзализныця" заказывала ей такие подложки и накладки на 21% дешевле, но с тех пор цена стали на бирже LME повысилась на 77% – с $249 до $440 за тонну.

Сумма сделок всего на 0,6% ниже ожидаемой стоимости закупок в 257,61 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера с продукцией той же "Азовстали" традиционно было киевское ООО "Сота Украина", которое получило подрядов преимущественно "Укрзализныци" на 1,96 млрд грн.

При этом АО "Днепропетровский стрелочный завод" просило внести изменения в требования к закупаемой продукции, однако заказчик отказался.

Как сообщалось, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 8 сентября по результатам тендера заказал ООО "Метинвест-СМЦ" рельсов на 1,49 млрд грн.

Единственным конкурентом победителя тендера с продукцией той же "Азовстали" также было созданное в 2017 году киевское ООО "Сота Украина", которое получило подрядов преимущественно у "Укрзализныци" на 1,94 млрд грн.

Основателем этой фирмы значится консультативно-торговая компания "Сота-Онлайн Холдинг" (Sota-Online Holding, Латвия) Татьяны и Михаила Росаниных. Последний в 1990-х годах возглавлял отдел VIP-обслуживания рижского банка "Saules Banka".

Директором "Сота Украина" является Ирина Серебрякова – лицо с такими же ФИО когда-то была ревизором ПАО "Днепровагонремстрой" донецкого бизнесмена Леонида Юрушева.

По данным СМИ, фирма "Сота Украина" является одной из четырех фирм, которым "Укрзализныця" в 2017 году заказала изделий из стали на сумму более чем 1 млрд грн. Эти фирмы не имеют офисов и персонала и поставляли продукцию метзаводов Рината Ахметова с завышением цен на 5-12%. Совладелица "Сота Украина" Татьяна Росанина тогда отрицала наличие бизнеса в Украине.

Как отмечается, со времени основания "Прозорро" все подряды "Укрзализныци" на закупку рельсов получила компания "Метинвест-СМЦ" Рината Ахметова с продукцией ЧАО "МК "Азовсталь". Причем ее соперниками на торгах были другие дилеры "Азовстали".

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Напомним, Кабинет министров 1 сентября назначил исполняющим обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Ореста Логунова. До 2017 года он занимал должность директора по логистике энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В "Укрзализныце" Логунов будет отвечать за закупки, он уже анонсировал проведение полного аудита всех закупок компании.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.