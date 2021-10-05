Суд вернул государству землю под частным домом отдыха на Донбассе, – СБУ

В Луганской области по материалам СБУ апелляционный хозяйственный суд вернул государству земельный участок рекреационного назначения площадью 2 гектара и стоимостью почти 4 млн грн. В Одесской области СБУ разоблачила коррупционную схему, организованную начальником охраны национального парка.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в случае "схемы" на Луганщине несколько лет влиятельный бизнесмен из-за попустительства чиновников использовал для собственного обогащения элитный комплекс, незаконно построенный на участке рекреационного назначения.

По данным проверки, проведенной сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, Кременная райгосадминистрация несколько лет назад заключила договор с одной из местных коммерческих структур. В соответствии с соглашением предприятие получило в пользование на правах аренды участок, расположенный в рекреационной зоне Кременских лесов.

Несмотря на то, что по закону такие земли должны использоваться исключительно для организации оздоровления и отдыха населения, руководство предприятия-арендатора превратило их в закрытую элитную зону отдыха с гостевыми домами, бассейном и хозяйственными постройками.

Сейчас договор долгосрочной аренды между Кременской РГА и частной фирмой расторгнут.

Апелляционная судебная инстанция удовлетворила иск областной прокуратуры и обязал коммерческую структуру освободить земельный участок рекреационного назначения от объектов самовольной застройки и вернуть ее в распоряжение государства.

В случае "схемы" в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали схему незаконного обогащения, организованную начальником отдела госохраны природно-заповедного фонда Нижнеднестровского национального природного парка.

Чиновник, который в соответствии с должностными инструкциями должен способствовать сохранению и восстановлению экосистемы заповедника, вместо этого составил "таксу" за ее браконьерское уничтожение.

По данным следствия, злоумышленник наладил коррупционную схему получения взяток с подчиненных работников парка. К их "должностным обязанностям" он приобщил сбор средств с местных рыбаков, осуществляющих браконьерский вылов рыбы на территории заповедника. Ежемесячная "такса" с одного работника составляла до 10 тыс. грн. Отказ от этой "повинности" грозил увольнением.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника после получения очередного "транша" в 14 тыс. грн переводом на банковскую карту от одного из работников парка. Ранее задокументирован факт получения этим же должностным лицом от своего подчиненного 8 тыс. грн наличными.

Продолжаются следственные действия для установления причастности других должностных лиц к функционированию противоправной схемы.