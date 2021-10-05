Минюст потратит еще 56 миллионов на арбитраж из-за захвата "Укртатнафты" Коломойским

Министерство юстиции 27 сентября заключило соглашение с международной юридической фирмой Winston&Strawn LLP (Франция) о предоставлении юридических услуг на $2,11 млн или 56,21 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передают Наші гроші.

Согласно условиям договора, в этом году фирма продолжит представлять Украину в деле по иску Татарстана и его Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений к государству Украина.

Всего с 2017 года с "Winston&Strawn" заключили соглашений по этому делу на сумму $5,29 млн.

Дело касается рейдерского захвата завода "Укртатнафта" в Кременчуге группой "Приват" Игоря Коломойского в 2007 году при правительстве Юлии Тимошенко. Оно почти повторяет другое дело по иску российского ОАО "Татнефть", которое Украина проиграла.

В 2019 году арбитражный суд удовлетворил возражения Украины относительно юрисдикции в отношении иска от Татарстана, но отклонил возражения на иск от его Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений.

В 2020 году Украина обжаловала это решение арбитража в Апелляционном суде города Париж. Процессуальные слушания в апелляции состоялись в феврале 2021, а слушания по сути, к которым украинская сторона должна была подать расширенные письменные объяснения по существу вместе с экспертизами и показаниями свидетеля – в апреле 2021 года.

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Как сообщалось, в апреле 2017 года "Татнефть" подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций. Российские суды поддержали ходатайство "Татнефти".

Кроме того, ранее "Татнефть" отстояла в британских судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО "Укртатнафта") с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидалось, что суд рассмотрит иск в 2020 году.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.