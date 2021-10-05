БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2148 відвідувачів онлайн
Новини
577 0
вакцина (889) Туреччина (1092) коронавірус (3209)

Турция продлила требование по тестам и вакцинации до конца года

Турция продлила требование по тестам и вакцинации до конца года

Власти Турции продлили до конца года требование по обязательному тестированию или вакцинации иностранных туристов при въезде в страну.

Это отображено в специальном сообщении для экипажей самолетов NOTAM A5457/21. Его выполнение обязательно для всех авиакомпаний, передает avianews.com.

Перед вылетом в Турцию у пассажира проверят наличие сертификата о полной вакцинации от COVID-19. C момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Если такого документа нет, путешественник может предъявить справку о тестировании на коронавирус методом ПЦР или на антиген.

C момента сдачи ПЦР-теста до момента въезда в Турцию должно пройти не более 72 часов. Для антиген-теста срок действия составляет 48 часов. Не стоит путать тест на антиген и тест на антитела. Для въезда в Турцию действителен тест на антиген.

Также Турция допускает предъявление справки о выздоровлении от COVID-19 вместо теста или сертификата о вакцинации.

Если не показать данные документы перед вылетом, персонал у выхода на посадку может не пустить пассажира в самолет.

От данных требований освобождены дети до наступления 6 лет и все взрослые пассажиры, которые следуют транзитом через аэропорты Турции в третьи страны и не пересекают границу Турции.

Автор: 

Джерело:  avianews.com


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 