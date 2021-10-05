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Минфин сократил размещение облигаций государственного займа до 2,5 миллиарда

Минфин сократил размещение облигаций государственного займа до 2,5 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 5 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 2,46 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев были размещены на 58,03 млн грн под 9,7% годовых, как и две недели назад.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 734,82 млн грн под 11,5% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 691,89 млн грн, ставка по ним составила до 11,57% годовых.

В то же время от размещения двухлетних облигаций поступило 651,26 млн грн под 12,4%.

Еще 19,42 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам незначительно выросла – до 12,49% годовых.

Кроме того, Минфин разместил пятилетние ОВГЗ на 309,54 млн грн под 12,75% годовых.

Минфин сократил размещение облигаций государственного займа до 2,5 миллиарда 01

Как сообщалось, на прошлом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов увеличило объем привлеченных средств до 6,96 млрд грн благодаря повышению ставок по большинству выпусков ценных бумаг.

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