СБУ разоблачила многомиллионную коррупцию при регистрации сельхозтехники
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию в одном из государственных предприятий, входящем в сферу управления Госпродпотребслужбы. Организаторы схемы получали взятки за беспрепятственное внесение в госреестр данных по техническому состоянию сельхозтехники агропредприятий. По оперативным данным, "прибыли" участников сделки составили почти 30 млн грн в год.
Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники госучреждения наладили коррупционный механизм получения денег от владельцев агробизнеса и за различные суммы обещали им выдачу "правильных" выводов по техосмотру сельскохозяйственных машин.
Кроме того, участники схемы "гарантировали" беспрепятственное внесение технических данных в единый государственный реестр. Для этого они вносили недостоверные сведения в соответствующую электронную информационную систему.
По данным следствия, для передачи взяток организаторы сделки привлекли представителя аффилированной коммерческой структуры.
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из руководителей госучреждения и посредника во время получения 210 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу и регистрацию 700 выводов.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства по:
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней),
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Будь ласка, зачекайте...