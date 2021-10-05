Глава Минфина прокомментировал конфликт главы "Укрэксимбанка" с журналистами

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, призвав к справедливому решению этого конфликта с уважением к ценностям свободы слова, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", – сказал Марченко, комментируя конфликт между руководством банка и журналистами программы расследований "Схемы".

Министр отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация.

"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно", – подчеркнул глава Минфина.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло.

"Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.

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Как сообщалось, ранее "Радио Свобода" заявило, что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за одного из вопросов, который не понравился главе банка.

Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

В свою очередь в "Укрэксимбанке" обвинили журналистов в провокации и попытке завладеть банковской тайной. При этом в банке прямо не опровергли завладение камерами журналистов и удаление информации с них.