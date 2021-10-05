Международные резервы в сентябре сократились до $28,7 миллиарда, – глава Совета НБУ

Международные резервы Украины после роста до $31,61 млрд (в эквиваленте) в августе сократились в сентябре за счет выплат правительства по внешним заимствованиям и составили $28,7 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"При этом НБУ в течение недели приобрел $15 млн путем проведения валютных интервенций с целью пополнения международных резервов, объем которых по результатам сентября сократился до $28,7 млрд из-за значительных выплат правительства по внешним заимствованиям", – написал он Данилишин.

В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств Международного валютного фонда, полученных в результате распределения СДР.

Данилишин отметил, что в условиях преобладания спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны клиентов банков операции банков с валютной позиции имели стабилизирующее влияние на динамику обменного курса гривни, что способствовало укреплению нацвалюты на прошлой неделе на 0,2%.

Ранее сообщалось, что НБУ повысил прогноз международных резервов на конец 2021 года с $29,8 млрд до $31,3 млрд. Так, объем международных резервов в 2022 году повысится до $31,6 млрд, в 202 году – до $31,7 млрд.