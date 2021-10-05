Международный совет букмекеров BGC назвал преграды для прихода иностранцев на украинский рынок

Совет букмекерства и азартных игр (Betting and Gaming Council, BGC), в который входят крупнейшие мировые операторы азартных игр в сети Интернет и их поставщики, призывает народных депутатов принять законопроект № 2713-д во втором чтении и в целом как закон для того, чтобы сделать украинский рынок привлекательным для международных операторов.

Об этом говорится в сообщении BGC.

BGC отмечает, что принятие этого законопроекта позволит решить три ключевых вопроса на пути к созданию безопасного и прозрачного рынка: борьба с незаконными азартными играми онлайн, совершенствование защиты прав потребителей и получение дополнительных бюджетных поступлений от налогообложения.

"По нашим оценкам, Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не дал возможности украинскому рынку азартных игр в сети Интернет полностью реализовать свой потенциал - в части предложения, конкуренции и налоговых поступлений.

Недавно Комиссия по регулированию азартных игр (КРАИЛ) сообщила прессе, что поступления в государственный бюджет за первое полугодие 2021 от легализации азартных игр составили лишь 976 млн грн (около 30,5 млн евро) поступлений от лицензионных платежей.

Это намного меньше, чем потенциально рынок азартных игр мог бы сгенерировать при более оптимальном регулировании, которое бы привлекало международных операторов. В то же время, для обеспечения эффективности регулирования необходимо, чтобы оно обеспечивало переход большинства игроков к операторам, получившим локальную лицензию - только так они будут защищены за счет осуществления государственного мониторинга лицензиатов", - говорится в сообщении BGC.

В Совете приводят оценку H2 Gambling Capital, согласно которой рынок азартных игр онлайн при благоприятном регулировании может генерировать до 96 млн. евро бюджетных поступлений ежегодно.

"Эксперты прогнозируют стремительный рост рынка азартных игр онлайн (ориентировочно на 80%) в следующие пять лет, и соответственно, будут расти и налоговые поступления", - отмечается в сообщении.

В BGC убеждены, что изменения, предложенные законопроектом № 2713-д, уже принятые в первом чтении - это шаг по направлению к более благоприятному регулированию.

"Среди прочего, мы поддерживаем введение единой ставки налога на доход от организации и проведения азартных игр для всех видов деятельности - 10%, а также налогообложения таким налогом с первого дня деятельности. Кроме того, члены Совета поддерживают исключение положения по уплате лицензионного платежа в тройном размере до ввода в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга для некоторых видов деятельности, и призывает принять указанные изменения во втором чтении", - добавляют авторы документа.

В то же время, по мнению BGC, требование по локализации технических средств онлайн системы организатора азартных игр в Украине остается ключевой преградой для выхода международных операторов на украинский рынок.

"Сегодня мы не готовы разместить все свое оборудование в стране и подать заявление на получение лицензии. Поэтому мы призываем народных депутатов Украины проголосовать за альтернативные варианты регулирования, которые сбалансируют интересы операторов (и дадут им стимул получить лицензию) и государства, предоставляя КРАИЛ возможность доступа к необходимым данным по проведению азартных игр, в частности, информации о совершенных ставки и выплаты", - сказано в документе.

По мнению BGC, оптимальным решением будет разрешить размещение оборудования в странах Европейской экономической зоны.

"При этом, операторы будут предоставлять КРАИЛ доступ к данным с помощью Государственной системы онлайн-мониторинга - в соответствии с лучшими мировыми практиками, распространенными в юрисдикциях с устоявшимся регулированием", - отмечается в сообщении.

Также, по мнению авторов, налогообложение выигрышей без учета затрат на получение права участия в азартной игре является несправедливым по отношению к игрокам – ведь в таком случае облагается не только выигрыш, а и ставка.

"Налогообложение только настоящих выигрышей – положительной разницы между полученной выплатой и потраченными средствами – будет более справедливым, и позволит направить спрос к лицензированным операторов", - говорится в сообщении.

Пьер Турнье, Международный директор BGC, отметил, что интерес членов Совета к украинскому рынку азартных игр онлайн не уменьшился - многие из них с радостью подали бы заявление на получение лицензии, если бы регулирование было благоприятным.

"Мы убеждены, что предложенные изменения обеспечили бы им необходимые комфортные условия для выхода на рынок, имеющий большой потенциал для развития", - сказано в релизе.

BGC - отраслевое объединение, представляющее интересы индустрии азартных игр, включая наземные казино, букмекеров, операторов азартных игр онлайн и их поставщиков. Среди членов BGC – около 100 компаний, включая крупнейшими лицензированными операторами азартных игр онлайн в мире, и поставщиками программного обеспечения. Они предоставляют легальные, регулируемые услуги по организации и проведению азартных игр онлайн для десятков миллионов игроков во многих юрисдикциях по всему миру.