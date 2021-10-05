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Scandinavian Airlines запустит прямой рейс между Украиной и Швецией

Scandinavian Airlines запустит прямой рейс между Украиной и Швецией

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) с 4 ноября соединит Киев прямым рейсом со столицей Швеции Стокгольмом.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, передает avianews.com.

Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по четвергам из аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Швеции - "Арланда". Он находится в 40 км от центра города.

На линии Киев-Стокгольм SAS будет использовать среднемагистральные самолеты нового поколения Airbus A320neo, которые могут перевозить 180 пассажиров. Авиакомпания начала получать их с завода в 2016 году. Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часа.

Расписание рейсов Стокгольм-Киев-Стокгольм SAS:

  • вылет из Стокгольма в 09:45, прилет в Киев в 13:10, четверг
  • вылет из Киева в 14:00, прилет в Стокгольм в 15:35, четверг

Киев-Стокгольм станет вторым маршрутом SAS в Украину. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт "Борисполь" из столицы Норвегии Осло.

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Джерело:  avianews.com


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