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Нацбанк разрешил компании Ярославского увеличить пакет акций страховщика "Оранта"

Нацбанк разрешил компании Ярославского увеличить пакет акций страховщика

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал ООО "НС-Финанс" увеличение прямого владения 25,01% акций Национальной страховой компании (НАСК) "Оранта", а Александру Ярославскому, являющемуся бенифициарным владельцем фирмы, опосредованное владение 25,01% акций "Оранты".

Согласно данным НБУ, соответствующее согласование предоставлено регулятором 29 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет 16 сентября предоставил ООО "НС-Финанс" разрешение на приобретения акций НАСК "Оранта", что обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе управление компании.

Напомним, группа DCH Александра Ярославского в ноябре 2020 года стала владельцем 9,81% акций "Оранты", а в июне 2021 года увеличила свой пакет акций до 24,9409%.

НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ).

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

По данным на сайте страховщика, по состоянию на 16 июня его крупнейшим акционером был казахский "БТА Банк" (35,17%), ООО "НС Финанс" на эту дату принадлежало 24,94%. Еще 9,95% акций компании контролировало ООО "Частная инвестиционная компания" Алексея Коваленко, крупные пакеты акций также были оформлены на три кипрских компании – ChilWell Limited (9,99%), Visiline Limited (9,42%) и Cesavelios Holdings Ltd (5,62%).

Свою деятельность страховщик осуществляет на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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