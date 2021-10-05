Запасы угля на складах ТЭС в сентябре сократились вопреки плану Минэнерго

Расход угля тепловыми электростанциями генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в течение сентября 2021 года превысил его поставку на 1,4% (на 20,8 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ГК ТЭС в первый месяц осени сожгли 1,49 млн тонн угля, тогда как на их склады было поставлено 1,46 млн тонн.

При этом первые две декады сентября запасы угля демонстрировали тенденцию к росту, увеличившись с 1 по 21 сентября с 738,3 тыс. тонн до 857,9 тыс. тонн, после чего спикировали до 723,2 тыс. тонн к утру 1 октября.

На утро 5 октября запасы на складах ГК ТЭС составляют 715,5 тыс. тонн, тогда как утвержденный министерством план-график накопления угля предполагал наличие на эту дату 2,54 млн тонн.

Как сообщалось, по словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, украинская тепловая генерация для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов может нуждаться в 4,5 млн тонн импортного угля.

При этом НЭК "Укрэнерго" отмечает, что запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 3,2 раза меньше угля, чем должно быть на 1 октября.