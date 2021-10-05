СНБО спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Украине через месяц

Согласно прогнозным расчетам специалистов аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), пик заболеваемости коронавирусом в Украине в этом году продется на конец октября-начало ноября.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, представляя новый модуль информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА" – ГИС-портал "Система здравоохранения", передает пресс-служба ведомства.

"Количество одномоментно занятых больными COVID-19 коек может составлять 50-55 тысяч", – сказал Данилов. При этом секретарь СНБО отметил, что медицинская система намного лучше подготовлена ​​к эпидемии, чем раньше – в частности, количество таких коек составляет 80 тыс..

В то же время он отметил, что во всех регионах Украины фиксируется рост числа новых случаев коронавирусной болезни, в частности, вследствие распространения варианта "Дельта".

В этой связи Данилов обратил внимание на важность строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий и информационной кампании о необходимости вакцинации.

В ходе мероприятий Данилов также представил модуль информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра "СОТА" – ГИС-портал "Система здравоохранения", данные которого обновляются в реальном времени.

Он уточнил, что "Система "СОТА" имеет несколько уровней доступа, в том числе содержащую гостайну. При этом, по словам Данилова, оперативную, актуальную и достоверную информацию из открытой части системы "СОТА" по ​​всем ключевым процессам и показателям, которые характеризуют жизнь регионов, может получить любой пользователь.

ГИС-портал "Система здравоохранения" доступен по ссылке https://health-security.rnbo.gov.ua/.

Как сообщалось, за последние сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, госпитализировали 1 881 человека, умерло 317 пациентов.